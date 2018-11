Vouw je handdoeken niet langer!

1.Veel mensen wassen hun handdoeken standaard op 60 of zelfs 90 graden, maar dat is echt niet nodig. In de meeste gevallen worden handdoeken prima schoon op 40 graden. Alleen bij heel vuile handdoeken (of als je ziek bent) is wassen op 60 graden nodig.

2. Wasverzachter maakt handdoeken zachter, maar ook een stuk minder absorberend. Bovendien kunnen er zeepresten in de handdoeken achterblijven.

3. Handdoeken worden wel heerlijk zacht als je ze in de wasdroger droogt. Kies niet voor het heetste programma, daarvan kunnen de katoenvezels van de handdoek beschadigen. Haal ze direct uit de droger voor het zachtste resultaat.

Bekijk ook: Zo geef je afgedankte spullen een nieuw leven

4. Dikke handdoeken zijn beter in staat om vocht te absorberen dan dunne. Ook zijn dikkere handdoeken wat beter bestand tegen hogere temperaturen en kunnen ze vaker worden gewassen voordat ze versleten zijn.

5. Handdoeken moeten kunnen luchten om lekker zacht te blijven. Daarom is het beter om handdoeken niet op vouwen en op een stapel te leggen, maar losjes op te rollen.

Bekijk ook: Zo krijg je een smerige flatscreen schoon