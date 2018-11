Laat je verrassen aan de Vecht

Onze voeten knerpen over het grind van het eeuwenoude jagerspad langs de Vecht. De bewoonster van een van de prachtige historische pandjes aan de rivier kijkt nieuwsgierig naar buiten en zwaait naar de passanten.

Zijn ze hier wel gewend, bezoekers die hun ogen uitkijken naar al het moois langs het water. De rivier verbindt niet alleen bijzondere kernen als Vreeland, Loenen aan de Vecht en Oud-Zuilen met elkaar, maar biedt ook plaats aan de een reeks prachtige buitenplaatsen. Deze werden in de 17e en 18e eeuw gebouwd door rijke Amsterdammers die in de zomermaanden maar wat graag de drukke stad voor het ’Vechtse paradijs’ verruilden.

Het leuke van simpelweg langs de Vecht wandelen is dat je geen idee hebt wat de volgende bocht weer voor mooi uitzicht, kasteel of bijzondere brug zal brengen. Wat opvalt, is de manier waarop bijna alle huizen in oude glorie zijn hersteld, maar ook de prachtige tuinen die beter landschapsparken kunnen worden genoemd. Nu, tweehonderd jaar na de aanleg, zijn ze op hun mooist, vaak inclusief sierlijk prieeltje.

Wat ligt daar in de verte? Het is de witte ophaalbrug van Vreeland die nog steeds met de hand wordt bediend. Het romantische brugwachtershuisje staat echter leeg, wat ons een beetje doet terugverlangen naar de tijd dat hier een complete brugwachtersfamilie woonde. Bij de brug wacht Juliette Jonker-Duynstee, ook bekend als de ’ambassadrice van de Vechtstreek’.

Juliette kent bijna letterlijk elke steen in dit gebied (en bijna alle 1600 inwoners van haar dorp Vreeland). Ze schreef verschillende boeken en vele publicaties voor onder meer de VVV Gooi & Vecht. Wijzend op het uit 1680 stammende pand van Hotel Der Nederlanden steekt ze meteen van wal: „Dit gebouw is altijd een herberg geweest, maar diende daarnaast in het verleden ook andere doelen: rechtspraak en het bewaren van het archief van Vreeland.”

Proeverij van oesters

Later werd er een houten stal met hoge deuren bij gebouwd zodat koetsen in hun geheel naar binnen konden rijden. Dit deel is nu het huidige restaurant waar chef-kok Wilco Berends (Michelinster) de scepter zwaait. Hij is net bezig met zijn bekende ’proeverij van oesters’. Zes overheerlijke varianten met onder meer appel, wodka en kaviaar of met citrus en Noordzeekrab. In de lounge vlamt de open haard en is het niet alleen heerlijk om er met een aperitiefje te zitten, maar er kan ook de volgende ochtend worden ontbeten.

„Het fijne van dit gebied is dat het heel veelzijdig is”, vertelt Juliette al wandelend langs het water. „Veel geschiedenis, mooie buitenplaatsen en imposante kastelen, water maar ook volop natuur. En vergeet de gezellige dorpjes niet.” We staan even stil in het oude deel van Vreeland, waar een romantisch smal straatje een fantastisch uitzicht biedt op de nog steeds prachtige hortensia’s langs de Vecht.

"Tuinen zijn 200 jaar na aanleg op hun mooist"

„Een auto is helemaal niet nodig in dit gebied. Je kunt bijvoorbeeld prima langs de Vecht van Vreeland naar het prachtige Loenen lopen, oversteken per brug en weer terug: in totaal zo’n acht kilometer. Wie de naastgelegen Maarsseveense Plassen wil bekijken, kan beter de fiets nemen. Of de boot, want dat blijft natuurlijk met stip de mooiste manier om de Vechtstreek te beleven.”

Overal in het gebied zijn ’Vroeger en nu’-borden te vinden, ook neergezet door Jonkers. De historische foto’s kunnen worden vergeleken met de huidige situatie. Soms bijna onveranderd, soms onherkenbaar.

De kers op de taart is het imposante Slot Zuylen in Oud-Zuilen. De plek waar de beroemde schrijfster Belle van Zuylen woonde, nu via rondleidingen toegankelijk voor het publiek. De inrichting bestaat vrijwel geheel uit originele meubelstukken en gebruiksvoorwerpen; het lijkt wel of de kamers zó door de bewoners zijn achtergelaten. We begrijpen helemaal waarom tout Amsterdam zich elke zomer met huisraad en al naar de Vechtstreek verplaatste.

Pronkstuk

In het Vechtstreekmuseum Maarssen is tot eind december de expositie De Vecht – ons pronkstuk! te zien. Met aandacht voor de historie van kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen, maar ook ontwikkelingen zoals de komst van een spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het dagelijks leven in een buitenplaats wordt in alle facetten getoond.