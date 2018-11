Pompoenfans smikkelen bij Gronings diner

1 / 2 1 / 2

FINSTERWOLDE - De echte pompoenliefhebber geniet deze weken met volle teugen. En de allergrootste fans reisden zaterdagavond af naar het Groningse dorp Finsterwolde. In een grote koeienstal midden in het landelijke gebied stonden alleen maar gerechten op het menu met het oranje gewas. Pompoensoep, pompoenbrood, pompoenbonbons, en zelfs pompoencider. „Lekker en gezellig!”, is het oordeel na een paar uurtjes hypergezond boerderijtafelen in Oost-Groningen.