Zo ben je iemand écht tot steun!

Stel dat je goede vriend zijn vrouw heeft verloren en intens verdrietig is. Daarnaast voelt hij zich niet prettig omdat hij alleen moet slapen in hun grote huis. Hij vertelt hoe erg hij er tegenop ziet weer een nacht alleen te moeten doorbrengen en je geeft hem allerlei tips en adviezen.

Of je zus kan niet goed met haar schoonmoeder opschieten. Elke keer als zij op bezoek komt, wil ze het liefst het huis uitvluchten. Je biedt haar een schuilplaats aan en oefent manieren met haar om met vervelende gesprekken om te gaan.

Maar misschien is het helemaal geen goed idee om alsmaar met raad klaar te staan. De Amerikaanse auteur Gary Lundberg die samen met zijn partner Joy Saunders Lundberg het boek Problemen laten bij wie ze horen schreef, zegt zelfs: „Oplossen of afweren zijn de houdingen waarmee we meestal reageren wanneer iemand een probleem aan ons voorlegt. Adviezen zijn niet altijd gewenst. Wanneer we geven, vergeten we vaak hoe het voelt om te ontvangen.”

De ontvanger, in dit geval je goede vriend of zus, heeft misschien niets aan deze goede bedoelingen. Ook al denk je je soms nog zo goed in de ander te kunnen verplaatsen, misschien omdat je hetzelfde hebt meegemaakt, wil niet zeggen dat jouw oplossingen nu van toepassing kunnen zijn. De beste manier is om het probleem proberen vanuit hun perspectief te zien.

"Luisterend oor soms voldoende hulp bij problemen"

Lundberg: „Beeld je eens in dat je op weg bent, maar je weet niet waarheen. Een goede vriendin of een naast familielid loopt de hele weg naast je, maar laat jou de wegen kiezen die jullie ingaan. Hoe voelt dat?”

Hij legt uit: „Mensen hebben er meer aan als je hen bijstaat op een manier die hun kracht geeft om zelf een oplossing te zoeken. Iemand bijstaan doe je door diegene in z’n waarde te laten, door je in te leven. Iemand wil het idee hebben dat zijn gevoelens ertoe doen en dat een ander zich betrokken voelt.” Het beste wat je kunt doen, is gewoon luisteren.

„Laat verantwoordelijkheid waar die hoort”, waarschuwt Lundberg. „Voorkom dat de hete aardappel in jouw handen wordt gegooid. Er is niets wat je helemaal voor een ander kunt oplossen. Je kunt alleen hulp aanbieden.”

„Probeer niet meteen met concrete raad klaar te staan. Vraag nadrukkelijk ’Wat kan ik voor je doen?’ zonder een oordeel te laten doorklinken. Soms formuleert de ander een antwoord in z’n hoofd. Door de juiste vragen te stellen, geef je hem of haar juist de ruimte. Soms is dat alles wat diegene even nodig heeft. Ook korte opmerkingen als ’O’ of ’Heus?’ voldoen vaak. Als diegene maar het gevoel krijgt dat er naar hem of haar wordt geluisterd.”

„Als iemand zegt: ’Ik voel me heel verdrietig’, dan kun je daarop inhaken. Misschien is de reactie: ’Mijn ouders hebben moeilijkheden’. Daarop kan de helper weer inspelen met specifieke vragen. Vermijd om naar het ’Waarom’ te vragen. Dan kun je namelijk de indruk wekken dat je de gevoelens van de ander veroordeelt.”

"’Geef iemand de kracht om ’t zelf op te lossen’"

Als je het toch niet kunt laten advies aan te dragen, formuleer het dan zodanig dat het niet overkomt alsof je de oplossing voorhanden hebt. ’Ik heb nog eens nagedacht over wat je vertelde en ik heb een idee’, betekent dat je je vriend(in) bijstaat in de zoektocht naar de juiste aanpak.

Wanneer een vriend of vriendin maar met hetzelfde probleem blijft terugkomen, is dat een teken dat diegene waarschijnlijk niet de ruimte heeft gekregen om eerder gevoelens te uiten. Of deze persoon heeft misschien niet goed naar zichzelf geluisterd. De oplossing van een probleem zit immers altijd in die persoon zelf.

Een laatste tip van Lundberg: „Sta stil bij de manier waarop je luistert. Ben je er volledig met je gedachten bij of ben je al oplossingen aan het bedenken terwijl de ander nog steeds praat? Kun je niet wáchten om je mening te geven? Leun bij het eerstvolgende gesprek dat je voert, eens achterover en probeer alleen te luisteren. Als je in gedachten alweer een antwoord begint te formuleren, houd jezelf dan tegen. Die ander heeft je onverdeelde aandacht nodig.”

Luister je wel?!

Mannen staan niet als goede luisteraars bekend. Maar luisteren ze misschien op een andere manier? Vrouwen vertellen vaak iets om hun hart te kunnen luchten, niet om direct oplossingen te horen. Mannen zijn juist geneigd om oplossingsgericht te denken. Als zij een verhaal horen waarvoor zij niet meteen een oplossing hoeven te bedenken, verliezen zij hun belangstelling.