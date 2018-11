Recept van de dag: broodje pekelvlees

Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Vandaag wordt in Utrecht tijdens de Slavakto (dé beurs voor slagers) ook de prijs voor het Perfecte Pekelvlees uitgereikt. De winnaar zit in deze top vijf: De Buurderij in Noordlaren, Marcel Dekker in Beverwijk, Gleis in Aalten, Lieuwe Nicolai in Oosterwolde, Runderkamp in Volendam, Jos Smal in Blokker en Zumbrink in Cothen. Top vijf ja, plaats vier en vijf hadden twee deelnemers met precies hetzelfde aantal punten. Vandaar.