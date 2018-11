Expert: ’Eet hamburger altijd omgedraaid’

De beste manier om een hamburger te eten, is ondersteboven. „Burgers worden puur voor de schoonheid geserveerd: de bovenkant is dikker dan de onderkant”, vertelt Simon Dukes van website Burger Lad tegen Australische media. „Echte fijnproevers eten altijd hun burger ondersteboven.”

Eerder suggereerde life hacker en vlogger Grant Thompson, ’the King of Random’, dat we onze burgers ondersteboven moeten eten. Acteur Malcolm Freberg legde dat minutieus uit in een blogpost.

Ken je dat, de onderkant die uit elkaar valt? De bovenkant is daar beter tegen bestand. Ⓒ Oliver Sjöström cc / Unsplash

Ook op sociale media krijgt Dukes bijval. „Je tong proeft de onderkant van de burger, dus als je hem omdraait, proef je de extra uitjes, spekjes en andere lekkers die bovenop worden gedaan beter”, legt iemand uit op Reddit.

Nooit meer ’vallende onderkant’

Wat ook meespeelt: de saus die uit een burger komt, wordt normaal gesproken geabsorbeerd door de onderkant. Die is meestal doorweekt. De bovenkant is dikker en kan de hoeveelheid saus gemakkelijker aan. Bovendien wordt de normaal ’droge, taaie’ bovenkant zo lekker sappig.