Tips voor 48 uur in levendig Ede

SHOPPEN

Boekenwurmpjes

Boekhandel Het Paard van Troje heeft zowel Nederlandse als buitenlandse literatuur. De kleine boekenwurm kan achterin terecht in de Voorleesvilla. Adres: Grotestraat 87

Tweedehands

Wanneer Wendy en Dick van Mixstore LEF meubels verkopen, krijgt de voormalig eigenaar een deel van de opbrengst. Een overzichtelijke collectie van tweedehands woonaccessoires en kleding. Voor koffie, lunch of borrel is er de achterin gelegen Club 27. Adres: Grotestraat 93

Oud-Hollands

Bij Kruidenier Lammert van de Bospoort (1), het oudste winkeltje van Ede, waan je je terug in de tijd. Oud-Hollands snoep in glazen potten en streekproducten als mosterd, bier en jam. Achter het winkeltje ligt het intact gebleven woonhuis uit 1904 met bedstee en wastobbe. Adres: Amsterdamseweg 20

GENIETEN

Soep

Restaurant Het Oude Politiebureau (5) is gelegen aan het begin van de winkelstraat en kent ook een gezellig en stijlvol bistrogedeelte. Wij genoten van hun heerlijke dagsoep, in ons geval een kruidige courgettesoep geserveerd met Lunterens Jorisbrood en truffelmayonaise. Adres: Breelaan 2a

40 smaken

Bernardo’s IJssalon (2) is een begrip in Ede. In het weekeinde staan er lange rijen. In de vitrine een wisselend assortiment van meer dan veertig ijs- en sorbetsmaken. Je bent sneller aan de beurt dan je een keuze hebt kunnen maken! De sorbet van chocola en limoen is een aanrader. Adres: Molenstraat 118

Borrelen

Midden in de drukke winkelstraat vind je Wijnbar La Vigna. Voor wie niet kan kiezen, is er een wijnproeverij. Leuk voor de vrijdagmiddagborrel? Naast keuze uit ruim zestig wijnen heeft de bistro ook een paar heerlijke pasta’s op het menu die je zelf kunt samenstellen. Adres: Nieuwe Stationsstraat 2B

Ambachtelijk

Kunstmatige toevoegingen mijden is een sport bij Rode Peper en Basilicum. Het restaurant houdt gerechten het liefst zo puur en ambachtelijk mogelijk. Van bietencarpaccio tot biologische hamburgers en dito frisdranken. Adres: Grotestraat 104

DOEN

Kazerne

Militair-historisch informatiepunt De Smederij ligt op het voormalig kazerneterrein Maurits Noord. Daar staan gerenoveerde oude kazernegebouwen uit het begin van de twintigste eeuw, waarin nu Edenaren wonen. Leerzame rondleidingen worden er gehouden over het bombardement op Ede-Zuid van 1944. Adres: Verbindelaarsweg 100

Klassiek

De akoestiek van De Edesche Concertzaal (3) in de voormalige gereformeerde kerk aan de Amsterdamseweg is weergaloos terwijl we luisteren naar de klassieke muziek van violiste Maria Milstein, haar man en hun Portugese vriend.In het nieuwe seizoen zijn er elk weekeinde diverse concerten. Info: edescheconcertzaal.nl

Wandeling

Tijdens een mooie stadswandeling laat gids Jetty zien waar het originele centrum van Ede ligt. Op een paar honderd meter van het winkelgebied start de 2,5 uur durende rondleiding met oog voor de vele kunstobjecten in de binnenstad.. Zelfs in de nauwste steegjes en kleinste hoekjes ligt de humor op straat. Info: rondleidingenede.nl

Van Gogh

Naast topstukken van moderne schilders als Monet en Mondriaan vind je in het Kröller-Müller Museum de op één na grootste Van Gogh-verzameling ter wereld. Hij maakte ook prachtige werken van de arbeidersklasse waarin het harde leven in de 19e eeuw in de ogen van de geportretteerden wordt weerspiegeld. Adres: Houtkampweg 6, Otterloo

SLAPEN

Kwaliteit

Hotel Reehorst, tegenover het oude Enka-terrein ten zuiden van Ede-Wageningen, heeft een extravagante inrichting. Na terugkeer uit de binnenstad kun je tot laat in het café terecht voor een verrassende gin-tonicmix of een speciaalbier. Adres: Bennekomseweg 24

In het bos

Hotel De Lunterse Boer (4) ligt aan de rand van de Veluwe, zo’n 10 kilometer van Ede. Gelegen in een rustgevende en bosrijke omgeving. De kamers liggen achter het hoofdgebouw en hebben een ruime badkamer. Je kunt fietsen huren of gebruik maken van de shuttleservice om in Ede te komen. Adres: Boslaan 87, Lunteren

Zo kom je er

Je komt makkelijk met de auto via de A1/A30 in de binnenstad. Parkeren in Ede is relatief goedkoop. Station Ede-Centrum ligt midden in de stad. Winkelgebied, musea, restaurants en cafés zijn prima te voet bereikbaar.

