Den Haag in de spotlights: zo zag je het Kurhaus niet eerder

De videoprojectie Keys of Light op het Kurhaus is interactief. Wie op donderdag, vrijdag en zaterdag plaatsneemt achter de vleugel, heeft de regie over de animatie op het gebouw. Zolang er gespeeld wordt zijn er lichtcomposities en animaties te zien. Eén pianotoets kan genoeg zijn voor een groots lichteffect.

In het MuseumKwartier maak je in de videoprojectie Old Masters, New Heroes op de Ridderzaal een tijdreis langs de hoekstenen en mijlpalen van onze democratie. De gotische Ridderzaal, ooit het feestpaleis van de Graven van Holland, doet dienst als filmdoek.

Ⓒ Mr. Beam Trailer The Hague HighLights

Evenementen

The Hague HighLights is een reeks van lichtevenementen van Feest aan Zee in november en december. Met Feest aan Zee viert Den Haag het 200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats.

Naast The Hague HighLights vinden er meerdere andere Light Events plaats in de stad, zoals het Scheveningen Light Air Show op 1 december: een vliegende aerobic show met vuurwerk.