Recept van de dag: gestoofde prei (met pekelvlees)

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Slager Jos Smal uit Blokker heeft de wedstrijd het Perfecte Pekelvlees gewonnen. Ik mocht gisteren de prijs uitreiken, want het was een beetje ‘onze’ wedstrijd, omdat ik er in de krant over was begonnen. Misschien voelde de winnaar al wat aankomen, want op Facebook vertelde hij in een filmpje al hoe hij het pekelvlees maakt. Gisteren hadden we al een recept met pekelvlees op deze plaats en ik wilde eigenlijk voor vandaag iets heel anders maken tot ik zaterdag gestoofde prei had gemaakt en me bedacht dat dat heel lekker met pekelvlees zou zijn.