Carabinieri gaat rijden in Jeep Grand Cherokee

MultiJet-dieselmotor

Onder de motorkap van de Jeep Grand Cherokee van de Italiaanse Carabinieri bespeuren we geen V8 benzinemotor, maar een 190 pk sterke 3,0-liter V6 MultiJet-dieselmotor, gekoppeld aan een achttraps automaat en vierwielaandrijving.

Bepantsering

Alle exemplaren zijn zwaar bepantserd. Onder meer de ramen, de carrosserie en de banden zijn kogelwerend. Al die extra bepantsering zorgt natuurlijk wel voor het nodige extra gewicht. Vandaar at Jeep de wielophanging heeft aangepast om met het extra gewicht om te kunnen gaan.

Blauw, blauw, blauw

Uiteraard zijn de negentien exemplaren van alle gemakken voorzien. De kofferbak is ruim genoeg voor het opbergen van kogelvrije vesten en wapens en in het interieur vinden we ook nog een 7-inch Android-tablet. Niet te vergeten: blauwe livery en blauwe LED-zwaailichten.