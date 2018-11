Dit hotel in Oman is een tempel van ultieme luxe

Als er ooit meer dan vijf sterren aan een hotel kunnen worden gegeven, dan is het aan Al Bustan Palace in Muscat. Je mond valt open als je de lobby van dit paleis binnenkomt. Maar lobby is een verkeerd woord. Bij Al Bustan schrijd je binnen in een tempel van luxe, een moskee van marmer met een plafond dat 35 meter boven de blinkende natuurstenen vloer uittorent. Manshoge gouden vazen maken een wat hulpeloze indruk in de overdadige ruimte.

Gelukkig is de hotelkamer bescheidener dan de overrompelende entree. Een geweldig bed, dat wel, een grote tv met alle denkbare zenders, houten lambrisering, een zachtroze tapijt en een groot aantal spiegels doen je direct thuis voelen.

Bekijk ook: Avontuurlijk overnachten in Rotterdam

Ook fijn: een geheel marmeren luxe badkamer met douche en ligbad. De airco zoeft stil en brengt de kamer precies op de helft van de temperatuur buiten, waar de thermometer 42 graden aanwijst. Toch worden we naar buiten getrokken. Vanwege de infinity pool, een van de vier buitenzwembaden met schaduw biedende palmeneilanden aan de randen. Een privéstrand is te bereiken via een klein palmenbos.

Het ontbijt is zo overvloedig dat je de lunch kunt overslaan. De lekkerste gerechten uit alle windstreken staan op lange tafels opgesteld. Van nasi tot verse zalm, van quiches tot croissants en natuurlijk Arabisch plat brood met de verrukkelijkste humus en auberginesmeersels. Het personeel is zo vriendelijk en dienstbaar dat het totaal niet opvalt.

Al Bustan Palace ligt vijftien kilometer buiten Muscat, de kleurrijke hoofdstad van Oman. Gebouwd op initiatief van sultan Qaboes die met de nodige oliedollars overal in het land zijn stempel kon drukken.

Er zal altijd behoefte zijn aan hotels met vijfsterren overschrijdende kwaliteit. In Muscat is dat perfect gelukt. Wie zich in Al Bustan niet rijk en verwend voelt, zal zich waarschijnlijk nergens prettig voelen.

Bekijk ook: In dit hotel weten ze hoe ze hun gasten moeten verwennen

In ’t kort

Interieur

Marmer en goud, overweldigend en tot in de perfectie afgewerkt.

Ligging

15 kilometer buiten centrum Muscat.

Service

Gericht op de veeleisende, verwende hotelgast.

Opvallend

Personeel werkt geheel onopvallend.

Praktisch

Vanaf 600 euro per nacht voor luxe tweepersoonskamer.

Info: ritzcarlton.com/en/hotels/oman/al-bustan