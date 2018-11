’Wild steekt zó voor de auto over in Zuid-Afrika’

Tussendoortje op Ibiza

Wie: Marijke Smit (65) en Willy Ann Schutten (66)

Gaat naar: Ibiza

Accommodatie: hotel

Tijd: een week

Reden: zonvakantie

„We hadden zin om een weekje heerlijk te relaxen en Ibiza leek ons een prima bestemming. We zijn er nog nooit geweest.

We kennen elkaar van een singlereis van twaalf jaar geleden naar Zuid-Afrika waaruit een groep van zes reisvriendinnen is ontstaan. We reizen veel met elkaar, wij samen nog het meest. Eerder dit jaar zaten we een maand in Vietnam, wat ook heel leuk was. Onze volgende reis naar Sri Lanka is al geboekt.

Ibiza is een tussendoortje. We hebben geen auto gehuurd. We zijn gek op scootertjes, dus ik denk dat we op die manier het eiland gaan verkennen. We willen zeker de stad in en het feestleven bekijken, maar ook naar een hippiemarkt en de natuur in. We hebben gehoord dat het er erg mooi is. We zitten in een all-inclusive hotel, dat hebben we nog nooit gedaan omdat we meestal alles zelf regelen. Maar dit was een leuke aanbieding, dus het is ’t proberen waard. We zijn niet van plan om steeds in het hotel te eten, we zoeken graag wat leuke plekjes op.

"Zolang je kunt reizen, moet je dat doen!"

We ontmoeten op Ibiza vrienden die toevallig in dezelfde periode op het eiland zijn. Die mensen hebben we weer tijdens een rondreis door Namibië leren kennen. Onze instelling is: zolang je kunt reizen, moet je het doen. We vieren het leven.”

Rondreis door Zuid-Afrika

Wie: Theo (57) en Jacqueline van Hulst (54)

Terug uit: Zuid-Afrika

Accommodatie: lodges

Tijd: bijna drie weken

Reden: rondreis

„We hebben een mooie rondreis met een huurauto door Zuid-Afrika gemaakt. Eerst Johannesburg, maar daar wilden we snel weg omdat we ons er niet helemaal veilig voelden. Van daaruit richting zuiden naar het Krugerpark waar we veel wild hebben gezien. Het luipaard niet, dus we kwamen net niet aan de Big Five. Wel veel andere prachtige dieren zoals zebra’s, giraffen en vogels. Ze steken zomaar voor je auto over, onvoorstelbaar!

In Swaziland zag je veel armoede, wat pijnlijk was. Je rijdt daar als ’rijke’ toerist en die mensen hebben soms amper een dak boven hun hoofd.

"Wild steekt zó voor de auto over"

We zijn doorgereden tot aan de kust en hebben een binnenlandse vlucht naar Port Elizabeth genomen, waar we de Tuinroute gingen rijden. Een aanrader: gevarieerde natuur, vriendelijke mensen en rond Hermanus kun je walvissen spotten.

In de buurt van Kaapstad zie je al dat het een wat rijker gebied is. De wegen zijn in relatief goede staat, de natuur is beter onderhouden en het voelde wat veiliger om langs de weg te stoppen.

We hadden alle overnachtingsplekken vooraf geboekt. Normaal reizen we met een camper, dan kun je alles zelf bepalen en hoef je niet met je bagage te slepen. Dit leek ons beter vanwege de veiligheid.”