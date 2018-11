Anita (58): ’Netto inkomsten 183 euro per maand’

Netto inkomsten: 183 euro

Vaste lasten: 400 euro

Sparen: niets

Budget

„Tot drie jaar geleden werkte ik als zzp’er in de zorg, maar dat werd te zwaar. In overleg met mijn man heb ik voor mezelf gekozen en voor de vrijheid om te doen wat mijn hart me ingeeft: anderen helpen taboes te doorbreken. Maar dat betekende onzekerheid en vooralsnog vrijwel geen inkomen.

We zitten nu krap, maar we kunnen rondkomen. Mijn deel van de lasten komt tijdelijk voor rekening van mijn man. We hebben gekeken naar wat we echt nodig hebben en hebben ook in de uitgaven geschrapt. In het verleden ging ik de stad in en kocht ik een nieuwe outfit of iets voor in huis. Nu koop ik bewuster, zeker voor mezelf, want ik ben degene die vrijwel niets verdient. Luxe dingen zijn momenteel niet aan de orde, al gaan we met kerst wel weer eens op vakantie. Mijn man heeft daar een jaar lang keihard voor gewerkt.”

Financiële misser

„Ik zat midden in de scheiding na mijn eerste huwelijk toen ik aan een opleiding aan de Fotovakschool begon. De breuk ging me niet in de koude kleren zitten en ik kon het niet bolwerken. Na vier keer ben ik niet meer geweest; 3000 euro was weg. Zo’n misser heb ik niet vaak, ik kan goed met geld omgaan.”

Duurste aankoop

„Na de scheiding nam ik een van de auto’s mee, maar ik kreeg een ongeluk en de Mitsubishi was total loss. Ik moest negen jaar geleden een nieuwe en kocht een splinternieuwe Suzuki Alto. Verstand van auto’s had ik niet, ik wist alleen dat ik een kleine wilde. Hij kostte me bijna 10.000 euro. Hij doet het nog steeds perfect.”

Ik droom van...

„Mijn grootste droom is om als Alie van de Taboebalie, mijn alter ego, mensen te helpen hun vrijheid en zelfacceptatie te vinden. Ik wil taboes doorbreken, het liefst op een eigen podium in het theater.

Samen dromen mijn man en ik er nog van om meer buitenaf te gaan wonen en daar een plek te creëren om mensen die er even helemaal doorheen zitten, tijdelijk op te vangen. Mijn man organiseert zweethutsessies en dat zou samen met mijn coaching onderdeel van de begeleiding kunnen zijn.”

