Voormalig vrachtschip doet nu dienst als mobiel kunstpodium

„Omdat ik uit Singapore kom, heb ik niet veel ervaring met varen op platbodems. Het is dan ook geen kleintje, dik twintig meter lang en meer dan vier meter breed. Een sluis wordt dan al snel een steegje waar je met een vrachtauto doorheen moet. De motor is een betrouwbare Daf turbodiesel met 120pk power en er is een boegschroef, maar om ermee te varen is meer iets voor anderen.

Je zou gemakkelijk op dit voormalige vrachtschip kunnen wonen. Slaapkamer, huiskamer, douche en keuken met alle comfort zijn er, maar er zelf gaan wonen was niet ons plan.

Ik zag er direct mogelijkheden in voor als huisvesting voor jonge kunstenaars met eigen expositiemogelijkheid. We kochten de boot uit 1919 met de naam President Wilson, maar wij doopten haar Imagine. In deze tijd van kunstmatige intelligentie en computerspelletjes vind ik het belangrijk dat jonge mensen hun talenten ontwikkelen door op de kracht van hun eigen verbeelding te vertrouwen.

"Op het voordek past gemakkelijk een vleugel"

Een paar jaar geleden heb ik een stichting in het leven geroepen die het werk van jonge kunstenaars wil promoten. Daar paste deze boot mooi in.

Op het voordek past gemakkelijk een vleugel of een huiskamerorkest. Overal kun je beelden neerzetten of schilderijen en foto’s hangen. Dan wordt het een mobiel kunstpodium.

Dit voorjaar hebben we de buitenkant laten opknappen, want de motor en de geklonken stalen romp waren al goed. Toen het interieur aan de beurt was, kreeg onze stichting een andere, vaste locatie en werd de bestemming van de Imagine wat onzeker.

We denken er nu aan om het schip als mobiel minimuseum te gaan benutten of misschien om het toch maar weer te verkopen. Met spijt, dat wel, maar soms is verbeelding spannender dan de werkelijkheid.”

Eigenaar

Kevin Koh (39), jurist Verenigde Naties

Bootmerk en -type

Klassieke aak

Werf (gebouwd bij)

Onbekend, geklonken in 1919

Motor

120pk turbodiesel

Geschatte waarde

€ 75.000

Mooiste reis

„Van Zaandam naar de Amstel.”

Toekomstplannen

„Varend minimuseum.”