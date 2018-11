Dit zijn de 13 leukste plekjes in Breda

SHOPPEN

Design met gevoel

De te gekke spulletjes van De Moerbei (1) worden nog leuker door het verhaal erachter: sociaal design gemaakt door mensen die het niet makkelijk hebben. Sieraden, fotolijstjes, kaarsenstandaard: mooi en ook nog eens voor een vriendelijk prijsje. Adres: Sint Annastraat 13

Conceptstores

In het centrum vinden we meerdere mooie conceptstores voor uren shopplezier. Brandpunt (4) bijvoorbeeld, waar je behalve toffe designspulletjes ook lekkere koffie krijgt en je zo’n beetje alles met laser in hout of leer kunt laten graveren. Adres: Reigerstraat 16

Boekentheater

Goed opletten, anders loop je er zo voorbij. Boekhandel Grand Theatre kan zich meten met de mooiste in ons land. Verscholen in een oud theater vind je er een grote verzameling boeken. Ook fijn om te lunchen. Adres: Van Coothplein 17b

GENIETEN

Lunchtijd

Voor lekkere lunches zit je goed in deze bourgondische stad. De lijst van leuke lunchtentjes is oneindig. Wij aten onze buiken rond bij Yirga (aanrader: groene smoothie!) en bij In Kannen & Kruiken (3) zit je heerlijk in de stadse binnentuin. Ook leuk: bij Tante Betsie met zijn jaren 50-inrichting en bloemetjesbehang waan je je terug in de tijd.

Sportcafé

De beste sportwedstrijden onder het genot van een serieus goed stuk vlees bij Old Dutch. In eerste instantie zie je alleen verschillende bars met sportwedstrijden op meerdere schermen. Maar na een paar gangetjes kom je in een ruim opgezet restaurant, tof ingericht met oude sportmaterialen. En tv-schermen, natuurlijk. Adres: Sint Jansstraat 3a

Spaans genot

Pinxtos y vino, oftewel Baskische tapas (op stokbrood) en wijntjes bij restaurant El Patio in een prachtig monumentaal pand aan de haven. Adres: Haven 7

DOEN

Museum op straat

Sinds een internationaal kunstproject in 2015 tonen streetartkunstwerken de geschiedenis van Breda. Elke laatste zondag leidt een gids je tijdens de Blind Walls Gallery-tour (2) langs de mooiste werken die iets vertellen over de plek waar ze zijn te bewonderen. Er zijn ook fietstours mogelijk. Info: blindwalls.gallery

Feestsferen

Rond de feestdagen val je in Breda met je neus in de boter. Van 14 december t/m 6 januari vind je in de winterse binnenstad koortjes, muzikanten, sprookjesachtige figuren. Haardvuur, glühwein en gepofte kastanjes maken het feest compleet. Gratis entree.

Historische route

Leer alles over de belangrijkste gebouwen van de stad tijdens de ’Historische kilometer’. Je maakt kennis met het Kasteel van Breda, het Spanjaardsgat, de Grote Kerk en het Begijnhof, maar komt ook langs nieuwe monumenten zoals het Chassé Theater en de Haven.

Je kunt de route zelfstandig wandelen, maar extra leuk is de wandeling elke laatste zaterdag van de maand onder begeleiding van een VVV-gids. Laat je overigens niet misleiden door de naam, want in werkelijkheid is deze wandeling niet één, maar vier kilometer lang.

De stad uit

Lekkere zondagmiddagwandeling? Het Mastbos, ooit aangelegd voor de productie van scheepsmasten, ligt als een groene muur tegen de stad aan. Een historische wandeling vertelt je alles over de geschiedenis van het bos. Voor de kleintjes is er een leuk speelbos. Info: mastbosch.nl

SLAPEN

Boetiekhotel

Op een kleine 10 minuten van het centrum bevindt zich het voormalige liefdeshuis van de oudste zoon van de Hero fruitfabriek, die vandaag de dag dienst doet als een fijne bed & breakfast. Eigenaresse Suzanne Kranse van Het Scheepshuys (5) vertelt je de leukste adresjes in de stad. En vraag haar vooral naar eens naar het bijzondere verhaal van het vergulde schip op het dak. Adres: Teteringsedijk 196

Open haard

Bliss Boutique Hotel in het hart van de stad beschikt over negen luxe suites met elk een eigen thema. Allemaal voorzien van ligbad, Netflix én eigen open haard. Info: blisshotel.nl

Adellijk

In een van de oudste straten van de stad bevindt zich in drie voormalige adellijke hofhuizen Hotel Nassau. Het rijk aangeklede hotel ademt de sfeer van weleer en is midden in het centrum een fijne uitvalsbasis. Eten kun je er ook, bij het bijbehorende restaurant het Liefdesgesticht. Adres: Nieuwstraat 23

Zo kom je er

Breda ligt op een klein uurtje rijden van Utrecht en is zowel per auto als trein goed bereikbaar. Vanaf het station wandel je eenvoudig het centrum in. Ook parkeren is goed te doen. In het centrum (binnen de Singel) betaal je €2,20 per uur, daarbuiten €1,40.