Lezersreis: hemels tafelen in Hengelo

Grand hotel van klein formaat

U wordt hartelijk ontvangen in het kleinschalige 4-sterren Tuindorphotel ’t Lansink, gevestigd in een monumentaal pand in Hengelo. Het gezellige centrum ligt op slecht 10 minuten lopen. ’t Lansink combineert moderne faciliteiten met historische elegantie en beschikt over een gastronomisch restaurant bekroond met een Michelinster. Er is gratis privéparkeergelegenheid en er is de mogelijkheid tot het huren van fietsen. U slaapt in een van de royale kamers met boxspring, tv en gratis wifi.

Sterrendiner

’s Avonds kunt u genieten van een heerlijk 4-gangendiner. SVH Meesterkok Lars van Galen bereidt met de beste ingrediënten prachtige streekgerechten. Laat u verrassen door een Frans-Nederlands georiënteerde kaart met moderne accenten. De heerlijke wijnen maken de culinaire beleving compleet. En na het diner loopt u zo naar uw hotelkamer. De volgende dag kunt u genieten van een heerlijk ontbijtbuffet.

Na het ontbijt kunt u een bezoek brengen aan het No- Hero museum, het entreeticket is inclusief voor lezers van Telegraaf-magazine VRIJ. Museum No Hero toont beeldende kunst uit vijf werelddelen en vijf eeuwen kunstgeschiedenis vanuit het perspectief van internationale ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis, politiek en maatschappij. Breng voor een kopje koffie of thee nog een bezoek aan Meesterlijk Koffie en Thee, tevens inclusief in het arrangement.

Arrangement vanaf € 99 per persoon

Inclusief

• Verblijf in Tuindorphotel ’t Lansink o.b.v. logies en ontbijt-buffet

• Gratis kamer-upgrade

• 1x 4-gangendiner (excl. dranken) in Restaurant ’t Lansink

• 1x kopje koffie/thee bij Meesterlijk Koffie en Thee.

Kijk voor openingstijden op meesterlijke.nl

• Gratis entreeticket Museum No Hero

Exclusief

• Reserveringskosten € 19,50 per boeking

• Toeristenbelasting ca. € 1,50 p.p.p.n.

• Reisperiode t/m 31 okt 2019

• Aankomst dagelijks

• Boekingsperiode t/m 31 dec 2018

Reserveren

Ga naar kras.n/culi of bel met Kras: 088-0885886 (lokaal tarief)