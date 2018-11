Lezersreis: puur genieten in Brazilië

Kitesurfers komen vanuit de hele wereld op de passaat van Cumbuco af. Maar de omgeving biedt nog veel meer. Wat dacht je van een frisse duik in de Parnamirim lagune, een buggytocht, sandboarden of een balletje slaan op de golfbaan? Om vervolgens te ontspannen met een caipirinha in een van de vele strandtenten.

Cumbuco heeft een klein, gezellig centrum. De meeste bars en restaurants liggen rond het dorpsplein, nabij de hoofdstraat R. Alm Soares Dutra. Wie het grootser wil aanpakken kan de taxi of bus pakken naar Fortaleza. Deze miljoenenstad ligt op zo’n drie kwartier rijden van Cumbuco.

Boutique hotel 0031

Een verblijf in Boutique hotel 0031 (3,5 ster) betekent wakker worden tussen de zee- en zandduinen van Cumbuco. Tijdens het ontbijt maakt het personeel je enthousiast; wat ga je doen vandaag? Een buggytour door de zandduinen of loungen aan het zwembad? Of pak eens een kite en test je vaardigheden. De kitesurfleraar hier maakt van jou een pro.

Wie kitesurfen al onder de knie heeft, stapt in de buggy naar kiteparadijs Paracuru. En als je terugkomt, wacht de de traditionele Moqueca (visschotel) op je in restaurant Castanha 0031. Hun mix van internationale en Braziliaanse gerechten zal ongetwijfeld naar meer smaken! Met een voldaan gevoel geniet je nog even na op het terras of zoek je de rust op in je eigen hangmat.

Vanaf €699 per persoon

Inclusief

• Retourvlucht Amsterdam- Fortaleza met KLM

• Deskundige reisleiding

• Retourtransfer luchthaven-hotel

• 7x overnachting o.b.v. logies en ontbijt

• All you can eat BBQ avond

• 1x gratis kiteles per boeking

Exclusief

• Calamiteitenfonds:

€ 2,50 per boeking;

• Boekingskosten: € 25 per boeking.

Reisperiode:

t/m 31 okt 2019

• Boekingsperiode: t/m 31 dec 2018

• Aankomst: maandag, donderdag en zaterdag

