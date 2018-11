Drankje? Nu even niet

Van collega’s die een alcoholvrije periode inlassen tot vrienden die in de kroeg na een biertje op een alcoholvrije variant overstappen. Zelfs een kennis die de drank voorgoed heeft afgezworen. Steeds vaker zie ik mensen bewuster met alcohol omgaan.

Trendwatcher Vincent van Dijk (44) bracht dit jaar het Dranktrendrapport uit. „We doen massaal ons best om zo gezond mogelijk te leven: voldoende bewegen, goed eten, niet roken. Minder of helemaal niet meer drinken, oftewel ’nolo’, hoort daar ook bij.”

„We zijn ons steeds bewuster van wat we in ons lijf stoppen. Dachten we voorheen: wat maken die paar glaasjes nou uit, tegenwoordig denken we meer over de schadelijke gevolgen na.”

Volgens Van Dijk dúrven we ook steeds vaker drank te laten staan. „Vroeger was je bij wijze van spreken het sulletje als je in een café een colaatje bestelde. Nu is het bijna stoer als je zegt dat je niet drinkt omdat je de volgende ochtend fris en fruitig wilt zijn. Daarmee geef je bovendien aan dat je ook zonder drank een leuke avond kunnen hebben.”

Want het idee dat drank er op een verjaardag, in de kroeg of op de vrijdagmiddagborrel bij hoort, is Van Dijk niet meer van deze tijd. „Alcohol wordt steeds minder als sociaal bindmiddel gezien. Niet iedereen wordt er even leuk van; van drank kun je luidruchtig of agressief worden.”

Zeggen dat je een kater hebt, kan volgens Van Dijk anno 2018 niet meer. „In mijn vriendenkring kon je daar in het verleden nog weleens mee opscheppen. Doe je dat nu, dan is dat bijna gênant.”

Van Dijk zegt dat de nolo-trend zowel onder jongeren als ouderen populair is. Veel twintigers en dertigers gaan naar hippe sportscholen, willen gezond eten drinken, een fit lijf en een gezonde geest. Alcohol past niet in dat plaatje. Voor veel ouderen geldt dat zij zich realiseren dat ze een dagje ouder worden en dus goed voor hun lichaam moeten zorgen.

Maar heeft het nut om een alcoholpauze in te lassen als je later vrolijk verder drinkt? Jazeker, zegt Floor van Bakkum (43) van Jellinek, de instelling voor verslavingszorg. „Onderzoek wijst uit dat de mensen die de drank even hebben laten staan, erna minder drinken doordat ze zich bewuster zijn.”

Van Bakkum benadrukt dat Jellinek niet vindt dat we massaal zouden moeten stoppen. „Prima als je je op een feestje lekker een wijntje neemt, als je er maar verstandig mee omgaat. Wil je echt zo gezond mogelijk leven, volg dan het advies van de Gezondheidsraad op: niet meer dan één glas per dag.”

Voor menigeen een lastige opgave, realiseert Van Bakum zich. „Gewoonten veranderen is altijd moeilijk. Als je langere tijd niet drinkt, zul je merken dat je er minder vaak naar verlangt.”

Trendwatcher Van Dijk juicht de nolo-trend toe, maar: „Ik drink nog bijna dagelijks en daar ben ik niet trots op. Misschien moet ik het aanpakken zoals mijn vader. Hij drinkt nog maar om de maand. Hoewel ik hem soms plaag: Hé, doe niet zo ongezellig!”

Samen sterker

Tips van Jellinek om niet of minder te drinken:

• Maak voor jezelf helder wat je doel is. Hoeveel glazen per week mag je van jezelf drinken?

• Beloon jezelf door iets leuks te kopen van het geld dat je hebt bespaard.

• Zoek steun bij anderen. Samen sta je sterker.

• Last van groepsdruk? Communiceer duidelijk waarom je niet drinkt.