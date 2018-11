Deze ultieme gezinsauto’s koop je voor €20.000

Occasionselectie

BMW 5-serie (2010-’17)

Iedere BMW-rijder zal beamen dat de rijeigenschappen van zo’n 5- serie onovertroffen zijn. Maar de bagageruimte is met 560 liter de kleinste van dit drietal. Daar staat tegenover dat onze voorbeeldauto maar liefst twee ton mag trekken. Via gaspedaal.nl vinden we bij een autobedrijf in Rotterdam een keurige, donkergrijze 528i stationwagen in de High Executive-uitvoering (2012, 139.000 kilometer) die mee mag voor € 19.950.

Mercedes-Benz E-klasse (2009-’16)

Zo’n E-klasse rijdt zo comfortabel dat je er in alle rust in één ruk mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Sportief is de auto niet, maar wel zo gedienstig als een butler. Daarbij kun je bijna wonen in de bagageruimte (695 l.) en er mag 1.900 kg aan de trekhaak. Bij een autobedrijf in Zevenhuizen staat voor € 19.750 een zwarte E350 CGI Avantgarde Estate (2010, 144.000 km) te koop, klaar om je te betoveren.

Volvo V70 (2007-’17)

Een merkwaarde van de fabrikant is veiligheid. Toch is een V70 niet veiliger dan soortgelijke modellen van de concurrentie. Met z’n voorwielaandrijving en hoge vermogen rijdt hij wel minstens zo fijn. De bagageruimte is met een minimaal 575 liter behoorlijk, maar zelfs een versie met een 2.0-benzinemotor mag ’maar’ 1.600 kg trekken. Bij een merkdealer in Beverwijk staat voor € 19.950 een rijk uitgeruste V70 (2010, 149.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 5-serie

Bij versies met een viercilinder benzinemotor kunnen de spanners van de distributieketting verslijten, waardoor de krachtbron gaat ratelen en uiteindelijk slecht gaat lopen. Dat probleem leidt tot een dure reparatie. Bij de zescilinders zijn vervuilde injectoren bekend. Zulke zaken kan de Wegenwacht helaas niet verhelpen.

Mercedes-Benz E-klasse

Een bekend euvel van deze generatie E-klasse is een kapot contactslot. Het komt alleen voor bij de eerste bouwjaren van dit model, maar is wel een kostbare reparatie. De brandstofpomp zit onder de achterbank. Als die niet werkt, lost de Wegenwacht dat op, maar wanneer de pomp kapot blijkt, moet je alsnog naar de garage.

Volvo V70

Zoals bij wel meer auto’s komt het bij dit type V70 voor dat de automaat niet meer uit de parkeerstand wil. De Wegenwacht kent gelukkig een list. Een verstopping in de carterventilatie kan bij een vijfcilinder benzinemotor een ’fluitend’ geluid veroorzaken. Daarvoor bestaat een noodgreep, maar de Volvo moet naderhand alsnog naar de garage.

Ons advies

We kiezen in alle nuchterheid voor de Mercedes, maar bedenk wel dat de gebruikskosten van deze auto’s best hoog liggen. Wil je dat, vanwege die ene vakantie met de caravan...?

