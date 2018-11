De plezierpaleizen varen jaarlijks 100 miljoen euro de stad binnen en daarmee kun je bij de gemeenteraad een potje breken. Met het tweetaktverbod claimt Amsterdam dat ze de stad schoner maken en dat klopt, zij het slechts voor een procentje. Symboolpolitiek dus. Overigens moeten nu ook de cruiseschepen de stad uit, maar vreemd genoeg niet vanwege het milieu. De vijf procent kapitaalkrachtigste toeristen die per boot arriveren, worden de stad uitgejaagd om de overlast van 20 miljoen (veelal low budget-) toeristen terug te dringen.

Is de verhuizing van de Cruise Terminal niet vooral bedoeld om de prestigebrug over het IJ mogelijk te maken? Deze megalomane fietsbrug belemmert voorgoed de doorvaart van spectaculaire schepen en luidt het einde van evenementen als Sail Amsterdam in. De gemeente jaagt steeds meer boten weg; onverstandig. Zeker voor een stad die bekend staat als haven van vrijheid.