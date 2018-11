Zo houd je je wollen kleding langer mooi

1. Staat in het waslabel van een wollen kledingstuk ’handwas’, dan is het toch beter om het op het handwasprogramma in de wasmachine te wassen. Dit behandelt de wol namelijk zachter dan je met de hand doet.

2. Het is belangrijk om een wolwas- of fijnwasmiddel te gebruiken. Dit bevat beschermende bestanddelen die vervilten tegengaan.

3. Veel mensen denken dat wol koud moet worden gewassen, maar dat is niet zo. De wolvezels kunnen schrikken en de wol kan krimpen of vervilten. Lamswol, angora en kasjmier mogen op een wolwasprogramma op 30 graden worden gewassen, alle andere wolsoorten op 40 graden.

4. Wol mag best hard worden gecentrifugeerd: 1200 toeren per minuut. Het is belangrijk dat de wol zo droog mogelijk uit de machine komt. Als er te veel water in wol achterblijft, kan het tijdens het drogen z’n vorm verliezen.

5. Wol mag in de wasdroger op wolstand worden gedroogd of plat liggend op een handdoek zodat het zijn vorm behoudt en het restant vocht door de handdoek kan worden opgenomen.