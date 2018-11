Lezersreis: zes dagen Moskou en Sint-Petersburg

Dag 1 Amsterdam-Moskou

Na aankomst een verkenning van Moskou. De moderne flats en oude stadsvilla’s, lanen en boulevards, Moscow City en de middeleeuwse burcht van de tsaren: in deze stad aan afwisseling geen gebrek. Na het inchecken de inleidende lezing van Pieter Waterdrinker.

Dag 2 Moskou

Vanochtend bezoek aan de zetel van de tsaren – de middeleeuwse vesting het Kremlin, met de ooit belangrijkste kathedralen des lands. Aansluitend een bezoek aan de prachtige Moskouse ondergrondse, met kristal, marmer en mozaïek gedecoreerde stations. ’s Middags ter eigen invulling of keuze uit twee facultatieve excursies: het Novospassky klooster – een 15e-eeuws bedevaartoord, opgericht op last van de tsaar Ivan III. Of begin van de avond een boottocht over de Moskwa-rivier met panoramisch uitzicht. Overnachting in Moskou.

Dag 3 Moskou-Sint-Petersburg

’s Ochtends een afsluitende rondrit langs de bezienswaardigheden van Moskou. ’s Middags per sneltrein naar Sint- Petersburg. Na aankomst transfer naar het hotel en inleidende lezing door Pieter Waterdrinker.

Dag 4 Sint-Petersburg

’s Ochtends oriëntatie in Sint-Petersburg, stad van paleizen, musea en bruggen. Route langs de oude haven, de Petrus & Paulusvesting en Nevsky Prospekt. Middag ter eigen invulling of voor facultatief uitstapje naar de zomerresidentie van Paul I paleis Pavlovsk. ’s Avonds heeft u de optie voor een opera- of balletvoorstelling.

Dag 5 Sint-Petersburg

’s Ochtends per metro naar het Winterpaleis, de tsarenresidentie die wereldmuseum de Hermitage herberg. Middag ter eigen besteding. ’s Avonds facultatief naar een concert.

Dag 6 Sint-Petersburg-Amsterdam

De laatste ochtend in Sint-Petersburg bezoekt u het Russisch Museum met een collectie van de Russische iconen en de Russische avant-garde. Na de afsluitende lezing van Pieter Waterdrinker vliegt u naar Amsterdam.

Reisdata 2019

• 18 januari

• 12 en 19 april

Reissom:

v.a. €1245,- p.p.

Inclusief

• KLM-vlucht Amsterdam-Moskou en St. Petersburg-Amsterdam

• Vervoer volgens programma per bus met airco en metro

• Moskou- St.Petersburg per dagtrein

• Verblijf in driesterrenhotels o.b.v. logies/ontbijt en twee diners

• Nederlandssprekende reisleiding

• Boek van Pieter Waterdrinker (per reservering)

Exclusief

• Lunch & diner

• Persoonlijke uitgaven

• Facultatieve onderdelen

• Reis- en annuleringsverzekering

• Visum

• Eenpersoonstoeslag €195

