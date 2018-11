Filmrecensie: ’Overlord’ ✭✭✭

Soldaat Boyce (Jovan Adepo) krijgt hulp van Francaise Chloe (Mathilde Ollivier) bij het uitroeien van nazi-zombies in ’Overlord’.

Een eenheid Amerikaanse paratroepers, jonge jongens nog, staat op het punt gedropt te worden in door nazi’s bezet gebied in Frankrijk. Over enkele uren zal het geweld van D-Day losbarsten. Om hun geallieerde makkers überhaupt een kans te geven straks over een paar uur op het strand van Normandië, moeten ze een Duitse radiomast uitschakelen. Met geweervuur links, rechts, boven en onder kunnen ze zichzelf nauwelijks horen denken, laat staan dat ze de laatste instructies van hun sergeant registreren. Angst druipt van de gezichten, een enkeling maskeert die met grove taal.