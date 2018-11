Filmrecensie: ’Leave no trace’ ✭✭✭✭✩

Ze waren ook al te lang in dit fijne kamp gebleven, spreekt vader streng, terwijl hij zijn rugzak inpakt. Geplaagd door nachtmerries weigert hij hun rusteloze zwerfbestaan op te geven, terwijl Tom eigenlijk niets liever verlangt dan een echt thuis. Eentje waar ze kunnen blijven. Het is hartverscheurend hoe Tom (magnifiek gespeeld door Nieuw-Zeelandse nieuwkomer Thomasin McKenzie) worstelt. Ze houdt van haar vader (Ben Foster), hij is de enige die ze heeft en vice versa, maar ze beseft ook steeds beter dat ze op deze sociaal gestoorde manier niet meer verder wil en kan. „Wat er mis is met jou papa, is níet mis met mij.”

Leave no trace is een bewerking van Peter Rocks roman My abandonment. In handen van Debra Granik (Winter’s bone) is het een intens brok-in-de-keeldrama geworden over een dochter met een kapotte vader. Over het grenzeloze vertrouwen van een kind in de ouder en de moed die ervoor nodig is voor jezelf te kiezen en los te laten waar je het meeste van houdt.