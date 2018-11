Filmrecensie: ’The King’ ✭✭✩

Zomaar wat vragen waar filmmaker Eugene Jarecki antwoord op probeert te vinden in The King, terwijl hij in de oude Rolls Royce van Elvis het land doorkruist. Van Tupelo naar Memphis, waar Presley’s droom eindigde in een nachtmerrie, op de vloer van zijn eigen badkamer. Onderweg stappen muzikanten, acteurs, journalisten, bekenden en onbekenden in om hun licht te laten schijnen over die levenswandel en de staat van de VS. Over één ding zijn zij het eens: dit is niet langer het land van hoop en dromen, niet het land dat ze kennen en waar ze van houden. Wat is er toch gebeurd? Waar is het misgegaan?

Zoveel zelfkritiek bij elkaar: er waren tijden dat het ondenkbaar was dat die grofgebekte, brutale ’yanks’ zo over hun land praten. Sinds Trump aan de macht is, is dat anders. De parallel met het sneue leven van Elvis is zo vergezocht niet. Laat deze anderhalf durende vergelijking in documentairevorm maar als voorbeeld dienen daar.

Voor ons, de rest van de wereld, is dit echter weinig meer dan uitleg over het verval dat we al veel langer hoofdschuddend aankijken.