Filmrecensie: ’Gräns’ ✭✭✭✭

Flessen drank die diep in een tas zijn weggestopt? Andere contrabande? Tina ruikt alles: zelfs die USB-stick met kinderporno, verborgen in de etui van een smartphone. Omdat er een geur aan kleeft van angst en schaamte. Vanwege haar bijzondere gave wordt zij in het Zweedse fantasy-drama Gräns ook bij het vervolgonderzoek betrokken.

Een ontmoeting met een bootpassagier die opmerkelijk veel op haar lijkt, zet intussen het bestaan van Tina op losse schroeven. Vore (Eero Milonoff) lijkt haar beter te begrijpen dan zij zelf doet en wuift haar suggestie dat zij beiden dezelfde chromosoom-afwijking moeten hebben weg. Zij is perfect zoals zij is, vertelt hij haar. En hun bijna dierlijke aantrekkingskracht tot elkaar leidt tot nieuwe ontdekkingen.

Regisseur Ali Abassi baseerde zich op een kort verhaal van John Ajvide Lindqvist, die als schrijver eerder verantwoordelijk was voor de bijzondere vampierenfilm Let the right one in (2008). Het resultaat is een sfeervolle film met sterke acteurs, die diep geworteld is in Scandinavische mythes en tegelijk allerlei genres overstijgt.

Gräns is een duister sprookje én een politiethriller ineen. Biedt daarnaast psychologische horror én diep doorvoeld drama. Maar is bovenal een fantastisch juweeltje, dat dit jaar in Cannes zeer terecht werd gelauwerd.