Filmrecensie: ‘Welcome home’ ✭✭✩

Want al snel is daar de knappe buurman Federico, die overal toevallig opdoemt, het stel tegen elkaar uit probeert te spelen en zich onder een dreigende soundtrack vergaapt aan Cassies afgetrainde modellenlijf. Vaak ook via verborgen camera’s, die al vroeg in de film overal in de villa blijken te zijn opgesteld. Maar Aaron Paul (Breaking bad) en Emily Ratajkowski hebben andere dingen aan hun hoofd: ruzie maken, dronken worden en naakt zwemmen.

Een kleine kennisvoorsprong meekrijgen kan spannend zijn, maar in Welcome home lopen we echt te ver uit op Bryan en Cassie. Simpel en onnozel zijn ze, en dat is saai om naar te kijken. Zie dan ook nog maar eens te geloven dat iemand ze dag en nacht wil bespieden. Om nog maar te zwijgen over de laatste dwaze plotwendingen. Gelukkig is Riccardo Scamarcio als charmante gluiperd wel nog een plezier om naar te kijken.