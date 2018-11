Recept van de dag: wortels uit de oven

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ik ken een gerecht voor wortels uit de oven, maar dan in een bad van knoflook. Wortels in knoflook, daar ben ik heel erg tegen. Die smaken botsen, in mijn beleving dan. Maar wortels uit de oven zijn wel heel erg lekker. Doe het eens zo. Smelt de boter in een steelpannetje, doe er de honing bij, blijf kloppen met een garde tot je goudbruine heerlijk geurende boter krijgt. Avontuurlijk? Knijp er dan ook een stuk gemberwortel boven uit.