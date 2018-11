Lezers blikken terug: opgegroeid met de Flintstones

De tekenfilmserie de Flintstones was zo populair dat er in ons land verschillende mensen rondlopen die naar de hoofdpersonen zijn vernoemd, zo blijkt uit de reacties. Ten eerste niemand minder dan onze eigen Wilma Nanninga die laat weten dat haar vader dol was op de serie met Fred en Wilma en hun buren Barney en Betty.

Maar ook de zus van Yolanda Lispet is vernoemd, schrijft ze: „Mijn ouders wisten geen naam. Mijn broers opperden Wilma omdat ze de serie zo leuk vonden, en Wilma is het geworden.” De beide Wilma’s zijn heel wat à la Fred Flintstone nagegild vroeger: ’Wilmáááá!’ Ilona Nicolai vernoemde haar hond naar BamBam, inderdaad een geweldige naam voor een hond.

Lezer Peter Streck ontdekte zijn tekentalent door de serie. „Toen ik vijf jaar oud was, tekende ik aan de keukentafel iets na uit een stripboek. Dit was blijkbaar zo goed dat mijn broer opgewonden mijn moeder erbij haalde. Ik had Fred Flintstone perfect nagetekend. Mede daardoor heb ik extra warme herinneringen aan de Flintstones.”

Tillie Gruijs vond de Flintstones geweldig, maar: „We hadden thuis als eerste een telefoon, maar nog geen televisie. Dus stonden we bij de buren door de ramen naar de Flintstones te kijken. Toen mijn ouders daar achter kwamen, kregen we zelf eindelijk ook een tv. Helaas... net voor de eerste keer dat we thuis konden kijken, vloog de hoofdzekering eruit. Ik ben nu 62, maar dat verdriet en de tranen zal ik nooit vergeten.”

Onbegrijpelijk

Nico Tijdink vond de serie als kind soms raadselachtig. „Als de Flintstones vertrekken in hun auto dan hoeft Fred maar één keer te trappen, daarna rolt de auto gewoon door. En waarom klimt Fred, nadat hij in het introfilmpje uit huis is gezet, niet door het raam naar binnen?”

Er waren meer zaken die jonge kijkertjes niet begrepen. „De familie Flintstone bestelt iets in een restaurant terwijl ze in hun auto blijven zitten”, schrijft John Hermans. „De serveerster hangt vervolgens een enorm zwaar dienblad aan de auto waardoor deze omvalt. Deze scene was een mysterie voor ons kinderen. Veel later werd het ons duidelijk: ze waren in een drive-in restaurant, heel normaal in Amerika, waar je eten op een blad met haakjes aan het zijraam van de auto wordt gehangen. Fred had Brontosaurus ribs besteld en die zijn natuurlijk enorm zwaar.” Hermans woont inmiddels trouwens zelf in de Verenigde Staten!

Voor wie niet genoeg van de serie kan krijgen: in het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn is nog tot 3 maart een tentoonstelling over de Flintstones te zien met als toepasselijke titel Yabba Dabba Doo!