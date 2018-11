Huishoudfolie afrollen altijd een gedoe? Met deze truc niet meer

Je kunt natuurlijk een dispenser gebruiken, maar heb je die niet in een huis, dan is er nog een andere oplossing. Om ervoor te zorgen dat de folie minder plakt en makkelijker af te scheuren is, bewaar je de rol namelijk in de diepvries.

Dat klinkt als een onlogische plek om je vershoudfolie te bewaren, maar probeer het eens. De Britse huishoudexpert Carolyn Forte zegt in The Mirror dat door de kou de structuur van de folie verandert waardoor het statische effect en de ’kleverigheid’ verdwenen.