Recept van de dag: zoete aardappelsoep

Diny Schouten is een culinaire held. Na jaren over eten schrijven begon ze in 2011 de Pasteibakkerij in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Ze behoort bij de mensen van wie ik nu al weet dat ze later, veel later, in de culihemel komen en die daar altijd van gouden bordjes mogen eten. Nu kreeg ik van de week een brief, handgeschreven. Met een recept voor zoete aardappelsoep. Ik had jullie gevraagd eens met originele recepten voor aardappels te komen.