Recept: fondue met boerenkaas en chilivlokken

Brood, groente, vlees of vis onderdompelen in gesmolten kaas, chocolade of bouillon. Wij zijn gek op fonduen. De culinaire hashtagpagina in VRIJ van dit weekend staat dan ook geheel in het teken van fondue. Zelf aan de slag? Probeer dit recept van onze Felix Wilbrink eens.