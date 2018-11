Deens dynamiet

Als een bouwer twee verschillende doelen in een model wil verenigen, loopt dat vaak uit op een zouteloos compromis. Dan krijg je een cruiser racer die niet goed genoeg zeilt voor wedstrijden of te Spartaans is voor een gezellige zeiltocht met de familie. X-Yachts ontwerper Niels Jeppesen durfde het aan om de grenzen op te zoeken en daarmee de oude doelgroep te plezieren. Dat is gelukt, want de X4.6 is een van de snelste en prettigst zeilende jachten op de markt.

De nieuwe X-Yacht 4.6 is net als de kleinere X4.3 en de grotere X4.9 snel, comfortabel en oogt modern. Het interieur is ‘Deens design’, dus strak gelijnd met gebruik van lichte materialen en een beproefde indeling. De constructie is degelijk, met een vacuüm epoxy laminaat waarbij in de bodem een gegalvaniseerd stalen frame is verwerkt. Het frame waar de mast op rust en de 2,30 m. diepstekende kiel aan hangt, vormt de kern van de stijve constructie. Het ballastaandeel van de 4500 kilo zware kiel is 41%. De zeilvoering is modern, met een zelfkerende High Aspect fok, massieve verstaging en een aluminium mast met drie paar zalingen. De testboot had een optionele Park Avenue Furler Boom, een V-vormige giek waar het 64,7 m2 grote grootzeil in wordt opgerold. Voorop is een geïntegreerde boegspriet waar een 170 m2 Code Zero op een furler kan worden gevoerd. Het testschip had een set gelikte Elvström laminaatzeilen.

De kuip is ruim, zelfs met twee stuurwielen is er nog veel ruimte. Dat heeft te maken met de forse breedte en de mooie slanke consoles. De spiegel achterop transformeert met een simpel systeem elektrisch tot zwemplateau. Door de lage kajuitopbouw met flush luiken heb je uitstekend zicht naar voren. Fijn is dat je op veel plekken kunt staan of zitten zonder anderen te hinderen. Onder de kuipbanken zijn twee grote bakskisten, waarvan die aan stuurboord voor het reddingsvlot is bestemd. De grootschoot overloop glijdt centraal over de vloer en is aan twee kanten te bedienen. Centraal is een grote kuiptafel. Er is gekozen voor elektrische lieren en een hydraulische achterstagspanner.

Onderdeks heeft de grote eigenaarshut voorin een eigen douche en toiletruimte. Ook de salon is ruim, biedt overal stahoogte en de fijnst denkbare navigatiehoek. Alles is mooi betimmerd, al zijn de deurpanelen wat licht. Achterin zijn twee hutten, naar keuze in te delen. Er is volop kastruimte. Prettig is dat alle oppervlakken zijn voorzien van opstaande randen, zodat de spulletjes bij helling niet op de grond vallen. Een kwaliteitsbewijs is dat alle kastdeurtjes met gasveren zijn uitgevoerd. De kombuis is prettig ingedeeld, met een diepe koelkast, een gasstel, mooie Corian werkvlakken en veel kastjes. Onder de kajuittrap is de 57pk Yanmar commonrail diesel compact ingebouwd, verbonden met een saildrive en standaard met Flex-O-Fold tweeblad klapschroef.

Zeilend merk je dat de X 4.6 achterop enorm breed is, dus snel een aardige helling maakt. Eenmaal op een oor, ligt de boot heel stabiel en zeilt werkelijk als een speer. Op de testdag stond 15 knopen wind. Op dit Deense dynamiet was dat goed voor een snelheidsexplosie rond de 8 knopen aan de wind. De boot stuurt dankzij een semi gebalanceerd spaderoer heel direct en gemakkelijk. Dankzij de elektrische lieren en de overzichtelijke plaatsing van schoten en lijnen is de boot simpel in balans te krijgen. Bij het stuurwiel is een deel van de vloer onder een hoek te zetten, zodat je vlak staat. De boot zeilt vriendelijk en snel, verliest zelfs bij het overstag gaan nauwelijks snelheid. Deze X is zelfs singlehanded is gemakkelijk te bedienen en straalt zelfs met acht knopen vaart rust uit. In elke golf voel je de stijfheid van de constructie, zodra je gaat zitten merk je dat de kuip ook op comfort is ontworpen. Goedkoop is de 4.6 met een basisprijs van €483.395 niet. Daarvoor krijg je een degelijke en waardevaste boot uit de topklasse van de cruiser-racers. Deze uitstekend presterende en comfortabele X-Yachts 4.6 belichaamt daarmee het beste van twee werelden.

Cijfer 8,3

Constructie ✭✭✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 14,08 m.

Breedte: 4,27 m.

Diepgang: 2,30 m.

Waterverplaatsing: 10.900 kg

Zeiloppervlak: 106,2 m2

Motorisering: 57pk diesel saildrive

Prijs vanaf: € 483.395

Meer info: www.x-yachts.com