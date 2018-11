Lezersreacties: hier genieten wij van de mooie herfst

„Kom maar op met die herfst!” Een beetje regen of wind: daar kunt u wel tegen. Uit onze oproep blijkt dat u het wispelturige herfstweer juist omarmt en graag op pad gaat.

Zo schrijft Kees Smit: „Bij mooi weer genieten van de natuur op Texel, maar bij slecht weer net zo goed.”

Het liefst trekt de natuurliefhebber het bos in, maar ook een strandwandeling op een van de Waddeneilanden blijkt erg in trek. Zo waait Anne Baarsma met haar twee kinderen graag uit tijdens een weekeinde op Vlieland. Baarsma: „Met z’n drieën genieten we van weer en wind, zee en duinen.”

Een enkeling zegt de Nederlandse herfst over te slaan door naar Spanje of Portugal te verkassen. Andere lezers zoeken haar juist op door naar landen te gaan met de grotere natuurgebieden zoals Canada of de Verenigde Staten. Tamara Outshoorn-Onos bezocht met haar gezin een pompoenboerderij in het oosten van Canada.

Wie wel in eigen land blijft, vermaakt zich ook prima zonder naar buiten te gaan. Thuis opwarmen bij de kachel of neerploffen in een gezellige strandtent is een prettig vooruitzicht.

Het fijnste na zo’n koude en soms natte herfstdag is volgens Bianca Schoep om bij thuiskomst de schoenen uit te gooien, geraapte kastanjes te laten drogen en met gezonde rode wangen langzaam weg te dommelen op de bank.

Nootjes rapen

Genieten van de herfst is voor mij eerst met flinke tegenwind op het strand gezandstraald worden, om vervolgens een warm strandpaviljoen binnen te gaan om wat te eten en te drinken. Maar net zo lief doen wij onze wandelschoenen aan en gaan het bos in. Door de wind bestaat zelfs nog de kans dat bladeren, kastanjes en beukennootjes gewoon uit de bomen vallen waar je loopt.

Bianca Schoep

Wadden

Wij gaan al jaren met de hond een weekje naar Texel. Welk weer het wordt maakt niet uit, je kunt er heerlijk wandelen op het strand en in het bos. Na een strandwandeling ploffen we even neer in een van de strandtenten en ’s avonds gaan we gezellig een hapje eten.

Kees Smit

Onweer

Onze favoriete herfstbestemming is Yellowstone National Park in Wyoming, Verenigde Staten. Het gebied is onwaarschijnlijk mooi, de herfstkleuren van de bladeren van de bomen en dan het naderend onweer. Een fantastische ervaring!

Wendy Sturkenboom

’Overherfsten’

Wij brengen de herfst en winter door in Almuñécar in het zuiden van Spanje. Een heerlijk vooruitzicht om geen autoruiten te hoeven krabben en tijdens de wintermaanden op een terras onder de sinaasappelboom te zitten.

Familie Beekhuis

Water

Onze ultieme herfstbeleving ervaren wij door met de boot op stap te gaan. Ongeacht het type weer. Het is dan zo mooi en ruim op het water. ’s Avonds liggen op een verstilde plek. Alle comfort bij de hand en toch zo mooi in de tot rust terugkerende natuur van vallende bladeren, de ruisende wind en verwaaide vogels.

Jan en Trudy Schinkel

Poffertjes

Thuis bij de kachel geniet ik het meest van de herfst. Met warme chocolademelk en door mijn vrouw vers gebakken poffertjes.

Boelo Jan Houwen