Recept van de dag: gevulde aardappels

Ben je op zoek naar een geweldig cadeau? Laat al die stapels hippe kookboeken waar toch geen mens uit kookt, links liggen en bestel Eten als liefdestaal van Arachne Molema.

Arachne interviewde 19 vrouwen uit de hele wereld die om verschillende redenen in Nederland wonen en ontfutselde ze prachtige recepten. Een juweel, dit boek. Er staat een zin in die me ontroert, want het is zo waar: het is de liefde die de maaltijd naar een hoger niveau brengt.

Nu gauw de gevulde aardappelen van Maja uit Armenië.

Nodig voor 4 personen:

• 4 aardappels, schoongeboend

• 2 uien, gesnipperd

• 10 champignons, fijngesneden

• scheutje melk

• 100 gr geraspte oude kaas

• bosje dille, fijngesnipperd

• zout en peper

Bereiding:

Schuif de aardappels in een hete oven 180° C. Tot je erin kan prikken. Snij doormidden, hol ze uit. Maak daar met wat melk een puree van. Fruit de ui met de champignons. Voeg flink wat dille toe. Beetje zout, beetje peper, even op smaak brengen. Vul de aardappels met dit mengsel. Strijk er de puree over. En dan met kaas erop weer de oven in tot je een mooi bruin korstje hebt. Kan ook met een vulling van gebakken gehakt. Een glas rioja reserva ernaast, zegt Maja.

Natuurlijk, voor de liefde!