’Politici zijn vréselijke mensen’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Andreas Terlaak

Gerard Cox keert volgend jaar terug in het theater. Mooie liedjes zingen, maar ook zonder rem zijn ongezouten volkse mening geven: hij heeft er zin in. Bang voor kritiek? Ach, ze hebben hem al zo vaak neergesabeld. Toen hij nog links was omdat hij een hit scoorde. Nu omdat hij opkomt voor de door politici vergeten gewone man. „Die engerds van DENK... Hebben we aan de PvdA te wijten, hè.”