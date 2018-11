Gerard Cox haalt uit naar Sylvana Simons: ’Waardeloze muts’

Gerard Cox vindt het teleurstellend dat nog maar weinig collega’s grappen over de islam durven te maken. „Dat is de politiek correcte terreur van nu. Ben ik niet door besmet, hoor. Je moet alles kunnen benoemen. Ik houd m’n mond niet als ik over een jaar weer met een cabaretprogramma het theater in ga.”

„Die islam... Pim Fortuyn zei: ’Dat is een achterlijke woestijngodsdienst’ en daar had hij natuurlijk groot gelijk in. Vanmorgen las ik in de krant dat er honderd Iraanse vrouwen naar een voetbalwedstrijd zijn geweest. Gaat een of andere minister van zedelijkheid of zoiets roepen: ’Als vrouwen in een voetbalstadion een half ontklede man op het veld zien, komt daar zondig gedrag van’. Zo’n man kun je toch beter opsluiten? Moet je bij de grens tegen vluchtelingen uit dat soort landen zeggen: zet je horloge even 300 jaar vooruit... Bizar. Die enge mannen van DENK hebben al gezegd: ’Als de multiculturele samenleving je niet bevalt, moet je oprotten’. Wat een humor! Hebben we aan de PvdA te wijten hè, die twee Turkse griezels. En nu is er nog een derde bij, die Marokkaanse meneer, dat is helemaal een engerd zeg. Wat een verschrikkelijke man, met z’n fake news over de PVV. Niet dat de PVV deugt overigens.”

Cox heeft ook geen goed woord over voor Sylvana Simons. „Een wáárdeloze muts. In dat alleraardigste Grote foute jongensboek van Rob Hoogland en Arthur van Amerongen staat het mooi beschreven: ’Sylvana Simons is een goudzoeker die nogal wat flitshuwelijken met heel rijke, oude, witte mannen achter de rug heeft.’ Dat iemand zo’n vrouw nog serieus neemt, is een uitwas, behoorlijk Amsterdams, mag ik wel zeggen.”

Cox zegt ook dat hij zich op zijn oude dag niet voor racist uit laat maken. Volgens hem is er in Nederland helemaal geen sprake van racisme. „Als je hier je best doet, kun je alles worden, of je nou wit of zwart bent. Maar het is veel makkelijker om niks te doen, in een hoek te gaan zitten en te roepen ’O, o, o, wat word ik toch gediscrimineerd’.”