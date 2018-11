De oppermachtige Mitsubishi Lancer Evolution VI

Amsterdam - Mitsubishi heeft een rijke rallyhistorie waarin de oppermachtige Lancer Evolution VI het hoogtepunt is. Onverslaanbaar op de proeven van het wereldkampioenschap rally én op de openbare weg. De druk bespoilerde sedan was met zijn vierwielaandrijving en turbomotor zelfs sportauto’s de baas. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst wat deze Lancer evolution VI nou zo speciaal maakt.