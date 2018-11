Bloempap uit Liefdestaal

Nog een gerecht uit Eten als Liefdestaal. Bestel via arachnemolema.com. Een kookboek met kleine maar mooi interviews met 19 vrouwen uit de hele wereld die om wat voor reden dan ook in Nederland wonen en vinden dat koken en liefde wat met elkaar te maken hebben. Oh, en dit zinnetje: Koken en haast is een vieze combinatie!” Ja, zo is het. Kopen hoor! Hier heb je echt wat aan.