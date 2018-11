Snoep van alle tijden

Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Zijn sinterklaaslekkernijen zijn sinds mensenheugenis enorme klantentrekkers. Banketbakker Maarten van Vlerken (68) heeft er de etalage mee vol liggen. Zijn zaak is niet alleen het langst zittende familiebedrijf in de Tilburgse Heuvelstraat, ook is hij er de oudste ondernemer en is hij al 51 jaar aan het werk: „Ik moet toch wat met mijn vrije tijd.”