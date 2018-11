Zintuigen worden geprikkeld in Hengelo

Twee grote mokken verse gemberthee worden op het verwarmde terras van grand café De Twee Wezen voor ons neergezet. „Wat moet dit nou weer voorstellen?” Een beetje lacherig pakt mijn vriendin het lichtbruine koekje op en bestudeert de langwerpige vorm. „Misschien een bekend gebouw uit de regio?” Het heerlijk krokante koekje smaakt in elk geval goed!

We laten ons vertellen dat wij zojuist een echt Hengeloërtje achter de kiezen hebben. De vorm van het koekje is gebaseerd op de stadhuistoren die vanaf het centrale plein goed is te zien. De toren vormt met 59 meter een karakteristieke blikvanger in Hengelo en is bovendien een rijksmonument.

Niet alleen de koekjes, maar ook de afzetpaaltjes, te zien in de hele binnenstad van Hengelo, zijn gebaseerd op het ontwerp van het rijksmonument.

xxxx xxxx

Straatkunst

Van het nieuwe centrum lopen we langs de statige gebouwen van het Oyfo Techniekmuseum (in de gerestaureerde fabrieksschool van Stork) en het ROC van Twente naar Tuindorp ’t Lansink, een historische wijk in Hengelo. Deze werd rond 1910 door het bedrijf Stork speciaal voor zijn werknemers gebouwd.

Een fraaie wandeling waarbij we worden verrast door veel straatkunst. Zo zwaait een knalroze vrouwenbeeld ons van de 16e verdieping van een gebouw toe, een mooi contrast met de steeds grijzer wordende lucht. Ook de schilderingen van dieren en kinderen op prullenbakken, vuilcontainers en elektriciteitshuisjes van kunstenares Nina Paintina geven het Hengelose straatbeeld steeds vaker kleur.

We stuiten in Tuindorp ’t Lansink op een lieflijk plein omringd met grote eiken. Deze wijk heeft de oudste woningen van Hengelo. Naast de oude basisschool en theehuis zijn ook de vele vooroorlogse woningen aan de buitenkant onveranderd gebleven. Een buurtbewoner vertelt dat het oude theehuis naast de school pas ná de bouw in 1900 een extra verdieping heeft gekregen. Hoe? Door het dak op te tillen en een extra paar lagen bakstenen toe te voegen.

Na de wandeling door de oude, rustgevende wijk zijn we toe aan het moderne Hengelo. Dat vinden we in het centrum met winkels van bekende merken, afgewisseld door eenmanszaakjes met leuke hebbedingetjes en interieurartikelen.

Kunstobjecten

Op het Marktplein vallen de vijf bronzen beren van kunstenares Marjolijn Mandersloot, die vanwege het prijskaartje van 450.000 euro veel stof deden opwaaien, meteen op. Twee beren staan voorovergebogen en kijken gebiologeerd naar de kunststof blauwe druppels voor ze op de grond. Een kijkt alsof hij de winkelende mensen in de gaten houdt.

De kunstobjecten in de binnenstad smaken naar meer en daarom gaan we langs de kleurrijke HeArt Gallery in de Drienerstraat, net voorbij de Sint-Lambertusbasiliek. Bij binnenkomst springen de blote borsten direct in het oog. Ze vormen in allerlei kleuren en maten kussentjes op de rand van een antraciete bank.

Dat er op dit moment voornamelijk vrouwelijke kunstenaars exposeren, berust volgens beheerder Anneke Kuipers op toeval. De werken in de galerie komen voornamelijk uit Hengelo en Enschede. Zo exposeert Rineke Engwerda er regelmatig; de geboren Hengelose is onder meer bekend van het tv-programma Sterren op het doek waarin ze André Kuipers portretteerde.

Ik sta een paar minuten bij een ronddraaiende plastic boom met twee miniatuurtijgers eronder. Pas na een paar rondjes merk ik op dat er in de tak van de boom een poppetje zit. Qua verhoudingen lijken de tijgers net iets te groot of het poppetje net iets te klein. Wat de maker hiermee wil zeggen, is me niet geheel duidelijk maar prikkelen doet het zeker.

Het aanbod van de galerie is divers. Beelden, schilderijen en foto’s hangen door elkaar heen. Toch straalt de ruime ruimte rust uit en bekijken we elk gedeelte op ons gemak. Eenmaal buiten zien we de stadhuistoren weer vanachter de winkels uitsteken. Ineens worden we overvallen door trek. Eerst nog maar zo’n lekker Hengeloërtje voordat we ons verder laten verrassen.

Zo kom je er

Hengelo op 130 km van Utrecht en is goed bereikbaar met auto en ov. Met de trein reis je via Zwolle of Apeldoorn. Parkeren in het centrum van Hengelo kan in een van de drie garages en kost maximaal €3,50 per uur. Het centrum ligt op loopafstand als u de auto in een van de buitenwijken parkeert.