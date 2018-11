’Ik heb voor 10.000 euro aan prijzen gewonnen’

Netto inkomsten: 4500 euro (gemiddeld)

Vaste lasten: 1240 euro

Sparen: niets

Budget

„Tot twee jaar geleden was het worstelen om rond te komen met mijn baan als schoonmaakster. Ik ben aan mijn ’mindset’ gaan werken: gedachten zijn krachten, dus het is zo belangrijk om te visualiseren wat je wilt. Door op die manier aan winacties mee te doen, heb ik de afgelopen jaren voor wel 10.000 euro aan prijzen gewonnen.

Ik heb mijn eigen coachingspraktijk opgezet, een digitaal boek geschreven – dat in één week negentig keer werd verkocht – en een online programma ontwikkeld. Nog steeds werk ik daarnaast een aantal uren als schoonmaakster; dat ga ik op den duur loslaten. Nu ik meer verdien, koop ik weer eens wat voor mezelf. Vroeger ging alles naar de kinderen, zij hadden het harder nodig.”

Financiële misser

„Ik verdien goed, maar heb ook heel veel in mezelf geïnvesteerd, onder meer door trainingen te volgen en coaches in te schakelen. Eén keer heb ik een online programma van bijna 600 euro gekocht waarmee ik uiteindelijk niets heb gedaan. Ik had die kennis al in huis. Toen ik net als ondernemer begon, was dat echt mijn valkuil. Nu denk ik beter na. Zelfs als het goedkoop is, doe ik het niet als mijn gevoel zegt dat ik het niet nodig heb.”

Duurste aankoop

„Een traject om te leren om online programma’s te maken. Het kostte me 5000 euro, maar het was elke cent waard. Ik heb dat bedrag in één online programma terugverdiend. Een van mijn grootste privé-investeringen is mijn leaseauto, een roze Toyota Aygo, want ik hou van opvallen.”

Ik droom van...

„Een woonboerderij zou ik fantastisch vinden. Ik wil ook meer boeken gaan schrijven. Een andere droom maak ik komende week waar: op een podium staan tijdens mijn eigen event. Een coach zei eens tegen mij: ’Ik zie jou nog wel op een podium staan’. Ik dacht: echt niet! Maar op 16 november wil ik andere mensen die nog met een stukje angst zitten, verder helpen en leren hun dromen achterna te gaan. Ik ben ook ’maar’ schoonmaakster met een mavodiploma en kijk eens wat ik uit de grond heb gestampt!”

