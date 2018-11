Dit hotel is dé verborgen parel in Bristol

Toen wij dit voorjaar een Engelse vriend lieten weten Bristol te willen bezoeken, suggereerde hij meteen The Berkeley Square Hotel.

Dat lieten we ons geen twee keer zeggen, want in de Engelse stad aan de Avon werd dit jaar een museum over het werk van de 19e-eeuwse ingenieur Isambard Kingdom Brunel geopend.

Diens werk is net zo fascinerend als zijn naam en het museum is op en rond een schip, de SS Great Britain, gebouwd: de eerste trans-Atlantische stomer met propeller. Van Brunels hand, uiteraard. We brachten er uren door.

Dan heb je Bristol nog niet eens gezien en daar zit ’m mede het geheim van ons boetiekhotel. Want niet alleen is het Berkeley in panden in de Georgische stijl (rond 1800, denk: Jane Austen) gevestigd en heeft het aangrenzende plein een rustiek en vooral rustig parkje. Het ligt ook erg gunstig bovenaan Park Street, een van de voornaamste winkelstraten die romantisch richting de oude havens afdaalt.

De kamers zijn vrij ruim en voorzien van alle bijbehorende snufjes zoals föhn, waterkoker, dat soort dingen, en vers fruit. Plus alle dagen een gratis glaasje sherry (Bristol Cream natuurlijk) op de kamer; erg charmant. En de prijs? We blijven onder de honderd euro.

Vanzelfsprekend kun je overal in de buurt ontbijten, maar mocht je het relaxter vinden om dat in het hotel te doen, dan zijn de eiergerechten – mijn favorieten: de variaties op gepocheerde eieren – aan te bevelen. Het Berkeley heeft trouwens ook een restaurant (The Square), met designuitstraling, waar lokale producten alle aandacht krijgen.

De studentenstad Bristol telt net wat meer inwoners dan Den Haag. De wijk Clifton, met een aloude dierentuin en een hangbrug van architect Brunel, is ook zeer de moeite waard. In het hart van alles ligt The Berkeley Square Hotel.

In ’t kort

Interieur

Modern design met een klassieke touch, érg fijn beddengoed.

Ligging

Hartje Bristol, dit is écht locatie, locatie, locatie.

Service

Vriendelijk en vakkundig. Aan de balie kan een plek in de garage worden gehuurd voor gasten die met de auto komen.

Praktisch

Prijs vanaf

60 euro per kamer.

cliftonhotels.com/bristol-hotels/berkeley-square