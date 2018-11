Aardappelschotel van Elisabeth

Kook de aardappelen gaar. Kook de bloemkool gaar. Laat de boter smelten. Voeg de bloem toe en roer met een houten lepel. Zodra de bloem gaat glanzen is het gaar. Voeg dan de room toe. Eventueel iets dunner maken met wat kookvocht.

Bekijk ook: Bloempap uit Liefdestaal

Voeg de salie toe en maal er peper naar smaak over. Rasp er verse nootmuskaat over, of gebruik poeder nootmuskaat. Strooi er twee eetlepels van de Parmezaanse kaas door. Verwarm de oven voor op 200°C. Leg de gekookte bloemkool op de bodem van een ovenschaal. Verdeel de gorgonzola erover in stukjes. Strooi de peterselie erover. Verdeel er dan de gekookte aardappelen over. Giet de saus erover en strooi de rest van de Parmezaanse kaas erover. Zet de schaal ongeveer 15 minuten in de oven. Dank Elisabeth. Dat wordt vast heerlijk!

Nodig voor twee personen:

•3 grote vastkokende aardappelen, geschil in gelijke blokjes gesneden

•½ bloemkool, roosjes losgemaakt, stronk in kleine stukjes erbij

•paar takjes verse tijm

•25 gram boter

•25 gram tarwebloem

•250 ml kookroom

•5 blaadjes verse salie

•vers gemalen peper

•nootmuskaat

•75 gram gorgonzola

•2 eetlepels platte peterselie fijngesneden

•4 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas