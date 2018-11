Het kan: jezelf dun denken

In de oneindige rij afvalmethodes is Functioal Imagery Training de nieuwste loot aan de stam. Met FIT leer je jezelf na een intensieve training te zien als afgeslankt persoon.

Volgens het tijdschrift International Journal Of Obesity is de methode onderzocht door de universiteit van Plymouth.

Deelnemers aan het afvalprogramma beginnen met een ’zwaar’ gesprek met een coach. Die leert je om elk doel te visualiseren. Uiteindelijk moet je niet afvallen ’omdat het moet’ maar ’omdat je het wilt’.

Bekijk ook: Bibian ging van maat 52 naar maat 36

Deelnemers verloren in een jaar gemiddeld 6,5 kilo, zo schrijft de Daily Mail.

Psycholoog professor John May, die FIT mee hielp opzetten, zegt dat de training begint met de vraag of afvallers een citroen voor zich willen denken. Die pers je uit en er komt sap in je oog. De heftige reactie daarop moet je vasthouden en dan bedenken wat er gebeurt als je straks flink bent afgevallen.

Ook moet je je levendig voorstellen wat je dan allemaal meer kan: bijvoorbeeld sporten of rondrennen met je kleinkinderen, aldus de krant. Die gedachtes leiden je af van het hongergevoel. „Deelnemers wordt geleerd hun eigen therapeut te zijn”, zegt May. „Jij bent degene die wil afvallen; je doet het niet omdat je dat geadviseerd wordt”.

De universiteit testte FIT met 141 mensen. De helft kreeg motiverende gesprekken, de andere helft volgde de nieuwe methode. De FIT-deelnemers vielen tot bijna zes keer meer af.

Bij het FIT-plan krijg je geen voedings- of bewegingsadvies.