’Fantastisch om tijdelijk in New York te wonen’

’We gaan anderhalve week rondreizen door Noord-Portugal. We vliegen op Porto en maken dan een rondje rechtsom, richting de Spaanse grens, langs wat natuurparken en via de Douro-vallei weer terug.

Het wordt onze eerste keer in die omgeving. Eerder waren we in Lissabon en op de Azoren. Dat laatste is een fantastische bestemming! We zouden er zo nog eens naartoe gaan.

"Beslist fado-voorstelling bijwonen’"

Nu dus het noorden van Portugal. We hebben een auto gehuurd en de eerste drie overnachtingen geregeld, verder zien we wel waar we slapen. Uit een boekje over de omgeving weten we een beetje wat er is te zien en te doen. We gaan langs twee natuurparken met ruige natuur, watervallen en gieren. We willen beslist ergens een fado-voorstelling bijwonen.

We reizen redelijk veel en pakken graag landen en gebieden die wat minder bekend zijn; Frankrijk, Italië en Spanje hebben we gedaan toen we jonger waren. Zo waren we vorig jaar in Lapland.

Als we gaan vliegen, gaan we niet te lang weg. We hebben twee honden die we soms meenemen. Zo’n vliegreis is niet echt prettig voor ze. We hebben ze ooit zes weken bij de opvang ondergebracht toen we naar Australië gingen. Dat doen we liever niet te vaak.”

Wie: Marina Schut (54) en Hans Spits (67)

Gaan naar: Noord-Portugal

Accommodatie: hotel/B&B

Tijd: 12 dagen

Reden: rondreis

In New York voor plezier en werk

’Ik was 2,5 week in New York om een goede vriend en familie op te zoeken. Hij woont er net een jaar en het leek me een goed excuus! Hij woont in de wijk Bushwick, een deel van het stadsdeel Brooklyn waar ik niet eerder was geweest. Een hele toffe wijk waar veel viel te ontdekken.

Verder ben ik bij mijn familie in Manhattan en in New Jersey geweest. Ik had wat zakelijke afspraken en heb vrienden uit Nederland ontmoet die toevallig in de stad waren.

Ik heb ook veel alleen gedaan. Ik had de luxe dat ik de auto van mijn familie in New Jersey mocht gebruiken. Daarmee ben ik ’upstate’ gereden om twee musea te bezoeken. Dia:Beacon zit in een prachtig gebouw en er was een hele toffe expo. De route ernaartoe was heel mooi.

De ander was het Storm King Art Center waar alle kunst buiten in een prachtig park staat. Te gek om daar rond te lopen.

Sowieso is het een goede tip om de stad uit te gaan, maar dat doe je misschien niet snel als je in New York bent, want het kost je een dag. Ik was blij dat ik daar nu eens tijd voor had.

Binnenkort ga ik alweer terug naar New York voor een klus. Ik werk als fotograaf en het lijkt me fantastisch om daar een periode te wonen en werken. Wie weet!”

Wie: Maeve Stam (34)

Terug uit: New York, VS

Accommodatie: bij familie/vriend

Tijd: 2,5 week

Reden: vriend/familie opzoeken