Beste reisfoto’s maak je met échte camera

Paspoort en portemonnee: check. Telefoon binnen handbereik? Jazeker. Maar een fototoestel neem ik zelden mee wanneer ik op reis ga. Het scheelt gesjouw en mijn telefoon maakt prima foto’s die ik bovendien gemakkelijk met de thuisblijvers deel.

Toch een beetje zonde dat de camera niet meegaat, als ik de reacties op onze oproep lees. Want dat mooie stadspleintje of de indrukwekkende natuur wordt toch net iets mooier vastgelegd met een goed fototoestel. De meesten van u fotograferen op reis dan ook met zowel de telefoon als de camera.

Thom de Koning laat weten dat hij altijd een spiegelreflexcamera met extra lenzen en statief inpakt. „Ik heb ook een telefoon met een goede camera, maar met een spiegelreflexcamera kun je zoveel meer. De sensor is gewoon een stuk beter.” Martin Westerhuis vindt: „De smartphonecamera maakt mooie opnamen maar is beperkt omdat je geen telebereik of supergroothoek hebt.”

De hobbyfotografen onder u, zoals Wim Veenstra, nemen zoveel mogelijk fotoapparatuur inclusief statief mee op reis. „Voor zover een vliegmaatschappij het toelaat, natuurlijk. Liever ga ik met de auto, waar ik niet te maken met beperkingen heb.”

Marianne Komen die niet eens een smartphone heeft, neemt áltijd een fototoestel mee, schrijft ze. „Veel foto’s plak ik thuis lekker ouderwets in een album. Regelmatig blader ik daardoorheen waardoor ik weer van de reis geniet.”

In jaszak

Wij (63 en 64) namen voor onze rondreis door Japan begin 2018 alleen onze telefoons mee. We reisden met een minimum aan handbagage en droegen ons mobieltje in de jaszak. Veel gezien en gedaan en ruim 3000 foto’s gemaakt. Zodra we wifi hadden, stonden de foto’s in iCloud. Thuisgekomen hebben we een prachtig fotoboek met reisverslag gemaakt. De foto’s waren gemakkelijk te plaatsen omdat we precies konden zien op welke plek, tijd en datum ze waren gemaakt.

Bea en Erik Samplonius

Onder water

Als ik naar een land ga waar bijzondere natuur, dieren of stedelijke bezienswaardigheden te zien zijn, dan neem ik mijn camera met zeker drie lenzen mee. Ook mijn telefoon gebruik ik om snapshots te schieten. Onlangs op vakantie geweest naar de Rode Zee gebruikte ik ook een onderwatercamera.

Martin Westerhuis

Voorzichtig

Omdat mijn camera zoveel waard is en ik bang ben dat hij wordt gestolen, neem ik hem zelden mee. De telefoon is toch praktischer. Maar ik heb ’m onlangs toch meegenomen en zulke foto’s had ik nooit met mijn mobieltje kunnen nemen.

Barnier Geerling

Herinneringen

Wat mij betreft gaat er niks boven een fototoestel. Wil je mooie herinneringen, dan is een echte camera beter geschikt dan een mobiele telefoon omdat de kwaliteit veel beter is. Ik maak op vakantie veel foto’s. Eenmaal thuis is het lekker wegdromen bij wat je allemaal hebt gezien en gedaan.

Chantal van Buren

Gps

Ga ik op een strandvakantie, dan neem ik alleen mijn telefoon mee. Die foto’s gaan toch zelden een fotoboek in. Maar op een ander soort vakantie pak ik mijn spiegelreflex in. Die maakt mooiere foto’s voor een vakantiealbum. Met mijn telefoon maak ik hoogstens een of twee foto’s. Handig, want op die manier sla ik meteen mijn gps-locatie op en heb ik direct een foto om te delen met het thuisfront.

Jean-Paul Mars

Lenzen

Vakantie is voor mij fotograferen. Ik neem altijd een camera mee en drie lenzen: een groothoek-, macro- en telelens.

Ina Hendriks-Schaafsma