Amsterdam - Er zijn zoveel SUV's tegenwoordig dat het moeilijk is voor autofabrikanten om zich te onderscheiden. Citroën probeert dat met de 31.390 euro kostende C5 Aircross, die het aloude Citroën-comfort moet terughalen met zogenoemde Progressive Hydraulic Cushions. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma kijkt of dat gelukt is.