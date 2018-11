Zuurkool met worstjes

Tegenwoordig is het haast al een wonder als je niet alleen bent. Laten we het zo doen, door de week meer voor twee personen, tegen het weekeinde als de kinderen en kleinkinderen aanschuiven, voor vier personen? Laat maar weten: f.wilbrink@telegraaf.nl

Ik ben overigens ook nog op zoek naar originele aardappelgerechten. Heb je nog iets leuks? Sturen hoor!

Verhit de olie, fruit de ui licht en glazig. Doe de stukjes worstjes erbij en schep om. Paar peperkorrels erbij. Knijp de zuurkool uit. Pluis uit, leg een laagje op de worst. Strooi er een beetje paprikapoeder over, en een paar karwijzaadjes. En dan doe je hetzelfde nog eens tot de zuurkool op is. Giet er lichte bouillon bij tot de zuurkool bijna onder staat. Breng aan de kook, draai op het laagste pitje en laat staan. Uurtje of drie, blub, even niets en weer blub.

Serveer met een lekkere aardappel en daarop een flinke klodder zure room. Erbij? Een Kilkenny Irish Red Ale. Alleen al omdat ik daar volgende week even naartoe ga.

Nodig voor 2 personen:

• 400 gr zuurkool, uitgeknepen

• 300 gr slagersworstjes, helemaal goed als die lamsworst heeft, in stukjes

• 1 ui, gesnipperd

• 1 theel zwarte peperkorrels

• 2 eetl zoete paprika

• 1 ½ theel karwijzaad

• 2 eetl zure room

• 2 aardappels