Filmrecensie: ’Suspiria’ ✭✭✭✭

De dansacademie van Mme Blanc heeft wat vreemde, bovennatuurlijke trekjes.

Luca Guadagnino is een meester in het scheppen van sfeer. Dat bewijst hij opnieuw met Suspiria. Voelde je in zijn prachtige Call me by your name (2017) de Italiaanse middagzon je huid kussen, nu herschept de cineast het druilerige Berlijn van de jaren 70 en laat de kille klamheid diep in onze botten dringen.